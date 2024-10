Nach seiner Verletzung bei Bayerns 3:3 in Frankfurt ist Harry Kane weiter angeschlagen. Der Stürmer, der sich möglicherweise am Oberschenkel verletzt hat, fehlte auch am Mittwoch im England-Training.

Burton-on-Trent (dpa) - Ein Einsatz von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane in Englands Nations-League-Match gegen Griechenland am Donnerstagabend (20.45 Uhr) wird immer unwahrscheinlicher. Wie schon am Dienstag fehlte der Torjäger laut des englischen Fußballverbandes auch am Tag vor dem Spiel im Mannschaftstraining der Three Lions und arbeitete stattdessen individuell im Trainingszentrum der englischen Nationalmannschaft in Burton-on-Trent.

Verletzungspech bei England

Kane hat sich beim 3:3 der Bayern am vergangenen Sonntag bei Eintracht Frankfurt möglicherweise am Oberschenkel verletzt. Der 31-Jährige war in der 72. Minute ausgewechselt worden. Ähnlich wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch England-Coach Lee Carsley mit Verletzungsausfällen zu kämpfen. Auch Jack Grealish, der einen Schlag abbekommen hat, trainierte am Mittwoch vorsichtshalber nicht mit dem Team.

Nachdem zuvor schon Kobbie Mainoo, Morgan Gibbs-White und Ezri Konsa verletzungsbedingt vom Nationalteam abgereist waren, berief Carsley nachträglich Curtis Jones vom FC Liverpool und Tino Livramento von Newcastle United in seinen Kader für die anstehenden Länderspiele. Am Sonntag treffen die Three Lions in Helsinki auf Finnland.