Lange muss Mats Hummels auf seinen ersten Einsatz für die AS Roma warten. Dann geht ihm seine Premiere völlig daneben.

Florenz (dpa) - Ex-Weltmeister Mats Hummels hat in der Serie A ein unglückliches Debüt für die AS Rom gegeben. Der 35 Jahre alte Verteidiger verlor mit seinem Club in der italienischen Fußball-Meisterschaft bei der AC Florenz am Sonntag mit 1:5 (1:3) - und erzielte dabei auch noch ein Eigentor. In seinem ersten Spiel für die Roma wurde Hummels in der 67. Minute für Paulo Dybala eingewechselt. Nur vier Minuten später köpfte er einen Kopfball des Florentiners Christian Kouamé versehentlich zum Endstand ins eigene Tor.

Der Weltmeister von 2014 sowie frühere Abwehrchef von Bayern München und Borussia Dortmund war Anfang September zu dem italienischen Erstligisten gewechselt. Bis zum 9. Spieltag war der 35-Jährige dort aber noch zu keinem Pflichtspiel-Einsatz gekommen.

Trainer Juric: Ich achte nicht auf den Lebenslauf

Trainer Ivan Juric hatte unlängst seine Entscheidung verteidigt, Hummels seit dessen Wechsel nach Italien bislang keine einzige Minute spielen zu lassen. «Ich schaue mir an, wer besser drauf ist und entscheide dann», sagte der Kroate. «Auf das Alter und den Lebenslauf achte ich nicht. Ich schaue nur, wer mir größeres Vertrauen gibt.» Juric hatte den Trainerposten erst im vergangenen Monat vom Italiener Daniele De Rossi übernommen - wenige Tage nach Hummels' Ankunft in Rom.

Während Florenz mit Nationalspieler Robin Gosens, der gegen die Roma 90 Minuten durchspielte, auf Tabellenplatz vier kletterte, hängt Hummels mit seinem Club als Elfter im Mittelfeld fest.