Der frühere schottische Nationaltrainer Craig Brown ist tot. Wie der nationale Verband mitteilte, starb der angesehene Coach im Alter von 82 Jahren. Brown betreute die Nationalmannschaft von 1993 bis 2001 und ist damit bis heute der am längsten amtierende Auswahltrainer Schottlands.

Die größten Erfolge feierte er mit der Qualifikation für die Europameister 1996 in England und die Weltmeisterschaft zwei Jahre später in Frankreich. Nachdem Schottland unter seiner Führung anschließend die Teilnahme an der EM 2000 und der WM 2002 verpasst hatte, trennte sich der Verband 2001 von ihm und holte den deutschen Ex-Weltmeister Berti Vogts als Nachfolger.