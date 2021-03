Köln (dpa) - Die ehemalige Fußball-Europameisterin Lena Lotzen hat nach dem dritten Kreuzbandriss ihre Karriere beendet.

„Ich bin traurig. Aber in mir ist in den vergangenen Monaten die Entscheidung gereift, dass ich an meine Gesundheit denken muss“, sagte die 27-Jährige, die sich vor ihrem Wechsel im vergangenen Sommer zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln die Verletzung zugezogen hatte.

Lotzen wurde mit den DFB-Frauen 2013 Europameister. Zudem gewann sie mit dem FC Bayern zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal.

