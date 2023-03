Die in fußballpolitischen Fragen einflussreiche Club-Vereinigung ECA um Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat bei einem Treffen «grundlegende Reformen» auf den Weg gebracht, über die bei der Generalversammlung Ende März in Budapest abgestimmt werden sollen.

Nyon (dpa) - «Unter anderem sollen mehr Mitglieder für größere Meinungsvielfalt und Teilhabe sorgen. Zudem freue ich mich besonders, dass erstmals Frauenteams als vollwertige Mitglieder zugelassen werden sollen», schrieb Kahn auf Twitter.

Bislang sind in der ECA nur Clubs aus dem Männerfußball organisiert, darunter etwa der deutsche Rekordmeister FC Bayern sowie Borussia Dortmund. «Der Austausch mit neuen Mitgliedern und den Vertreterinnen und Vertretern der Frauenteams wäre eine große Bereicherung für das gesamte Gremium und den Fußball an sich», äußerte der Vorstandschef des FC Bayern. Kahn (53) war im Dezember 2021 in den Vorstand der ECA gewählt worden.