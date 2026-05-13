Mit einem 2:0 beim Ligazweiten krönt sich Paris Saint-Germain erneut zum französischen Fußball-Meister. Jetzt will das Team von Luis Enrique auch den Titel in der Königsklasse verteidigen.

Lens (dpa) - Paris Saint-Germain hat seinen Meistertitel in der französischen Ligue 1 verteidigt. Der Bayern-Bezwinger aus dem Halbfinale der Champions League siegte beim Ligazweiten RC Lens mit 2:0 (1:0), PSG ist mit einem Vorsprung von neun Punkten vor dem letzten Spieltag nun nicht mehr einzuholen. Am Samstag, 30. Mai, kann das Team von Luis Enrique im Endspiel gegen den FC Arsenal auch noch den Titel in der europäischen Fußball-Königsklasse verteidigen.

Nach einer gemächlichen Anfangsphase nutzte Chwitscha Kwarazchelia die erste große PSG-Chance des Spiels, als er eine Vorlage von Ousmane Dembélé souverän zum 1:0 verwertete (29.). Zuvor hatte Lens-Verteidiger Malang Sarr einen Fehlpass in Dembélés Füße gespielt. Die Gastgeber waren weniger effektiv, scheiterten immer wieder am überragenden Pariser Torwart Matwei Safonow. Die Entscheidung fiel dann durch Ibrahim Mbaye in der dritten Minute der Nachspielzeit.

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Schon vor der Partie hatte Lens wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft. Lens kann trotzdem noch einen Titel holen: Das Team steht am Freitag, 22. Mai, im Finale des Coupe de France, Gegner ist OGC Nizza. Im französischen Pokal war PSG als Titelverteidiger bereits im Januar sensationell mit 0:1 (0:0) am Stadtrivalen Paris FC gescheitert.