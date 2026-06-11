Mit Freunden frotzeln und zittern: Otto Fricke glaubt ans WM-Viertelfinale, sieht aber knappe Spiele voraus. Auf was tippt der Bundespräsident?

Brunssum (dpa) - DOSB-Vorstandschef Otto Fricke erwartet, dass Deutschland es bei der Fußball-Weltmeisterschaft mindestens unter die besten Acht schafft. «Ich glaube, wir schaffen das Viertelfinale. Danach wird das viel Glück sein und davor werden wir so ein bisschen vorsichtig mal wieder sein, ob wir wirklich das können, was wir können», sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im militärischen Nato-Kommando im niederländischen Brunssum.

Für das Spiel Deutschland gegen Curaçao am Sonntag sieht Fricke «ein 2:1 mit ein bisschen Quälen» voraus. Er werde das Spiel mit Freunden gucken. Alleine zu schauen finde er langweilig. «Ich bin Rudel-Gucker, mit ein paar Freunden am besten, mit denen man auch mal frotzeln kann, aber am Ende sich dann doch freuen kann und Spaß am Spiel haben kann. Das ist ja das, was Sport ausmacht. Es schafft Gemeinschaft.»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, er wünsche sich für das Spiel gegen Curaçao ein 3:1.

Programm des Besuchs