Fußball Diomande führt deutschen WM-Gegner Elfenbeinküste an

Yan Diomande
Spielt eine starke Bundesliga-Saison: Der Ivorer Yan Diomande.

Die Ivorer geben ihren Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer bekannt. Neben Leipzigs Yan Diomande ist noch ein Bundesliga-Profi dabei. Ein prominenter Name findet sich auch unter den Reservisten.

Yamoussoukro (dpa) - Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande führt das Aufgebot des deutschen Gruppengegners Elfenbeinküste bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer an. Der 19-Jährige von RB Leipzig gehört genauso zum 26-köpfigen Aufgebot der Ivorer wie Bazoumana Touré von der TSG 1899 Hoffenheim. Die Elfenbeinküste trifft bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko am zweiten Vorrunden-Spieltag auf die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Partie findet am 20. Juni in Toronto statt.

Auch fünf Reservisten wurden von den Ivorern am Freitag nominiert - darunter der frühere Frankfurter und Dortmunder Sébastien Haller, der inzwischen beim niederländischen Club FC Utrecht spielt. Die weiteren WM-Vorrunden-Gegner der Elfenbeinküste sind Ecuador und Curaçao.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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