Liverpool (dpa) - Wie der Fußball-Pokalsieger mitteilte, unterschrieb der 25-Jährige ein neues „langfristiges“ Arbeitspapier, über die genaue Vertragsdauer wurde nichts bekannt. Der portugiesische Nationalspieler war im September 2020 innerhalb der Premier League von den Wolverhampton Wanderers zum Verein von Trainer Jürgen Klopp gewechselt.

Jota hatte in Anfield von Anfang an überzeugt. Schon in seinem ersten Spiel gegen den FC Arsenal erzielte er ein Tor für Liverpool. In der vergangenen Saison traf er wettbewerbsübergreifend 21 Mal für die Reds, mit denen er den FA Cup und den Ligapokal gewann und in der englischen Meisterschaft und in der Champions League Zweiter wurde.

