Wirtz glänzt, Schlotterbeck patzt, Sané wirkungslos: Wer hat in Basel überzeugt, wer enttäuscht? Die Einzelkritik zum turbulenten DFB-Auftritt.

Basel (dpa) -

Baumann: Das war kein WM-Statement der deutschen Nummer eins. Sah bei beiden Gegentoren schlecht aus. Im Glück beim Lattenschuss von Rieder (43.), ohne Abwehrchance beim 3:3.

Kimmich: Der Kapitän kurbelte offensiv weniger an als sonst. Trotzdem ein Vorbild beim Einsatz. Spielte auch nach einer Behandlung weiter (67.).

Joshua Kimmich liegt verletzt am Boden. Er konnte aber weiterspielen. Foto: Tom Weller/dpa

Tah: Der Bayern-Verteidiger traf mit dem Kopf zum 1:1. Sein erstes Tor im 44. Länderspiel. Negativ war, dass ihm Embolo beim Kopfballtor entwischte (41.).

Schlotterbeck: Der Dortmunder leitete die ersten beiden Schweizer Tore mit schlampigen Fehlpässen im Spielaufbau ein. Ein schlechtes Länderspiel.

Raum: Der Leipziger ließ erst defensiv einiges zu. Steigerte sich. Klärte stark gegen Manzambi (52.). Seinen Offensiv-Vorstößen fehlte diesmal die Power.

Goretzka: Der Münchner agierte als offensiver Sechser weit vorne. Bei drei Abschlüssen agierte er jedoch glücklos. Guter Tiefenpass auf Havertz (36.).

Stiller: Der nachnominierte Stuttgarter verpasste als Pavlovic-Ersatz die Chance, sich zu empfehlen. Zu passiv beim 0:1. Kein Dirigent wie im Verein.

Sané: Bei Nagelsmann erste Wahl auf dem rechten Flügel. Rechtfertigen konnte das der Galatasaray-Profi nicht. Total wirkungslos bis zur Auswechslung (63.).

Gnabry: Der Münchner lieferte auch zum Start ins WM-Jahr im DFB-Trikot. 26. Länderspieltor nach Traumpass von Wirtz. Sehr fleißig auch gegen den Ball.

Wirtz: Der überragende Mann auf dem Platz. Erst zwei Torvorlagen auf Tah und Gnabry, dann zweimal kunstvoll bei seinem Doppelpack zum 3:2 und 4:3.

Florian Wirtz war der Dirigent des deutschen Spiels. Er steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Foto: Christian Charisius/dpa

Havertz: Beim Länderspiel-Comeback nach 16 Monaten mit einigen guten Offensivaktionen. Aber bei drei Abschüssen blieb er erfolglos (13./32./36.).

Woltemade: Der beste deutsche Torschütze in der WM-Quali löste nach einer Stunde Havertz im Sturm ab. Hatte gleich eine Kopfballchance (71.).

Karl: Der 18-jährige Münchner kam für Sané (63.) und feierte sein Debüt. Der Linksfuß versuchte einiges, bediente Goretzka gut im Strafraum.

Groß: Löste nach 80 Minuten Stiller im Mittelfeld ab. Sicherte dann das 4:3 mit ab.

Stach: Nagelsmann gönnte dem körperlich robusten Ex-Mainzer zehn Minuten beim DFB-Comeback.