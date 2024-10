Alexander Nübel und Oliver Baumann werden in der Nations League aller Voraussicht nach je ein Spiel bekommen. Den Anfang darf der Stuttgarter machen.

Zenica (dpa) - Torwart Alexander Nübel soll am Freitag (20.45 Uhr/ RTL) in Bosnien-Herzegowina sein Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft feiern. «Ich freue mich extrem darauf. (...) Ich habe meinen Eltern Bescheid gegeben. Pure Vorfreude jetzt auf Freitagabend», sagte der 28-Jährige vom VfB Stuttgart bei RTL. Nach dem Ausfall von Marc-André ter Stegen, der mit einer schweren Knieverletzung monatelang fehlen wird, war zuvor noch offen, ob Nübel oder Oliver Baumann in Zenica im Tor steht.

Baumann (34) wird aller Voraussicht nach dafür am kommenden Montag in München gegen die Niederlande sein erstes Länderspiel bestreiten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dem Profi der TSG Hoffenheim das Debüt in Aussicht gestellt: «Olli hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein», hatte Nagelsmann gesagt. Als dritter Torwart steht Janis Blaswich (33) von Red Bull Salzburg im Kader.