Nach dem 3:1 gegen die Ukraine will die deutsche Mannschaft am Dienstag in Spanien den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen. Das wäre doch was. Bundestrainer Joachim Löw stimmt in Leipzig zwei Loblieder an.

Ein bisschen feiern? Was für ein abstruser Gedanke. Als DFB-Pressesprecher Jens Grittner auf die Möglichkeit verwies, im Hotel noch auf das 95. Länderspiel von Manuel Neuer anzustoßen,