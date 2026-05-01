Sammelkarten und Sticker stehen bei den Fans vor jeder EM und WM hoch im Kurs. Ab 2031 werden die Produkte in Deutschland von einem neuen DFB-Partner angeboten.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat einen neuen Millionen-Deal für den Vertrieb von Sammelkarten, Stickern und Sammelkartenspielen abgeschlossen. Ab dem Jahr 2031 wird das US-Unternehmen Fanatics über seine Tochterfirma Topps die Fan-Produkte für die deutsche Männer- und Frauen-Nationalmannschaft vertreiben.

Vertragsdetails wie die Laufzeit und das Finanzvolumen wurden nicht mitgeteilt. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll die Zusammenarbeit langfristig über mindestens zwei WM-Perioden angelegt sein. Dies würde die EM 2032 in Italien und der Türkei, die WM 2034 in Saudi-Arabien sowie die noch nicht vergebene Europameisterschaft 2036 und die Weltmeisterschaft 2038 umfassen.

«Der DFB freut sich sehr über die Partnerschaft mit Fanatics im Bereich Sammlerstücke. Dies markiert ein aufregendes neues Kapitel unserer Zusammenarbeit. Die neuen Produkte bieten unglaubliche Innovationen, die den Stolz und die Tradition des deutschen Fußballs widerspiegeln», wird Henning Wegter, Direktor Partnerschaften und Vertrieb beim DFB, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Bis zum Beginn der neuen Partnerschaft können Fans die Sammlerstücke vor Weltmeisterschaften weiter bei Panini erwerben. Das italienische Unternehmen hatte bei der EM 1984 erstmals auch in Deutschland ein Sammelalbum in den Verkauf gebracht. Bei Europameisterschaften ist Topps bereits seit 2024 der Anbieter dieser Fan-Produkte.