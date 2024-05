Bernd Neuendorf hat große Erwartungen an die Fußball-Nationalmannschaft. Der DFB-Präsident hält einen EM-Triumph am 14. Juli in Berlin für möglich.

Blankenhain (dpa) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf traut Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Fußball-Nationalmannschaft den Titelgewinn bei der Europameisterschaft zu. «Wir wollen wie jede Mannschaft das Maximale erreichen und glauben, dass es möglich ist», sagte der Verbandschef bei der Eröffnungspressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes im EM-Trainingslager in Blankenhain.

In Thüringen startet Nagelsmann die sportliche Vorbereitung auf das Heimturnier. «Wir wollen das schaffen und das strahlt die Mannschaft aus. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein ordentliches Turnier spielen und sehr weit kommen», sagte der 62-jährige Neuendorf.

Am Vorabend habe sich bei einem Gespräch mit Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler der gute Eindruck nochmals verfestigt, berichtete Neuendorf. Der DFB-Chef hatte schon vor den vielversprechenden Testsiegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) das damals optimistisch erscheinende EM-Ziel Halbfinale ausgegeben. «Ich vertraue vollkommen unserer Sportlichen Leitung», sagte der DFB-Chef. Nagelsmann habe die Mannschaft gut zusammengestellt.

Gastgeber Deutschland startet am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München gegen Schottland. Weitere Vorrundengegner sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt am Main. Nagelsmann selbst hatte zuletzt vom EM-Triumph als Ziel gesprochen.