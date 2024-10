Genau vor einem Jahr hat Julian Nagelsmann sein erstes Spiel als Bundestrainer erlebt. Wie lautet die Bilanz? Der DFB-Präsident stellt das Zeugnis aus, und auch der Bundestrainer äußert sich.

München (dpa) - Genau ein Jahr nach seinem ersten Spiel als Bundestrainer hat Julian Nagelsmann von DFB-Präsident Bernd Neuendorf ein einwandfreies Zwischenzeugnis ausgestellt bekommen. «Er macht eine tolle Arbeit, er hat eine gute Ansprache. Die Spieler vertrauen ihm, das merkt man», sagte Neuendorf während einer Medienrunde in München. Wie zuvor DFB-Sportdirektor Rudi Völler machte der 63-Jährige zudem deutlich, den nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag mit Nagelsmann beizeiten verlängern zu wollen.

«Insgesamt und fachlich ist er über alle Zweifel erhaben, sodass ich denke, von mir aus könnte das so weitergehen», sagte Neuendorf vor dem Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/ ZDF) in München gegen die Niederlande. Nagelsmann sei «ehrgeizig und hat schon das Ziel ausgerufen für die WM», sagte Neuendorf. Der Bundestrainer hatte betont, in knapp zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko Weltmeister werden zu wollen.

Julian Nagelsmann ist seit einem Jahr Bundestrainer. Foto: Christian Charisius/dpa

Positive Bilanz nach einem Jahr

«In der Konstellation, in der es im Moment ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass es noch ein Stück weit länger gehen könnte», sagte Neuendorf über den 37-Jährigen, der vor einem Jahr Hansi Flick beerbt hatte. Nagelsmanns erstes Länderspiel war die Testpartie am 14. Oktober 2023 in den USA (3:1). Bislang stehen nach insgesamt 16 Länderspielen neun Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen mit 33:17 Toren in seiner Bilanz.

«Erwartungen übertroffen? Nein», sagte Nagelsmann zu seinem Jahresfazit. «Immer wenn man einen Job antritt, hat man schon eine gewisse Überzeugung. Die Mannschaft hat es super gemacht. Wir wären gerne weitergekommen bei der EM, das habe ich schon oft gesagt.» Beim Heim-Turnier war im Viertelfinale Schluss. Trotzdem finde er, «haben wir einiges bewegt», sagte der Bundestrainer. «Ich bin schon sehr zufrieden, was die Mannschaft auf den Platz bringt.»

Vertrag schon einmal verlängert

Der Vertrag des früheren Bundesliga-Trainers (TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern) war ursprünglich nur bis nach der Heim-EM im vergangenen Sommer gültig gewesen. Im April 2024 folgte aber die vorzeitige Verlängerung bis nach der WM-Endrunde 2026. Die Verlängerung vor der Heim-EM habe dem DFB «Stabilität» gegeben, sagte Neuendorf. «Diese Entscheidung war schon extrem wichtig.»

Völler hatte am Sonntagmittag betont, mit Nagelsmann verlängern zu wollen. Der Bundestrainer reagierte darauf am Abend mit: «Es ist schöner, als wenn er sagt, hoffentlich bin ich bald vom Hof.» Er fühle sich wohl in dem Job. «Ich kann mir alles vorstellen, trotzdem ist es noch weithin», sagte der Bundestrainer. Jetzt liege der Fokus zunächst auf der Nations League, danach der WM-Qualifikation und dann der WM. «Und dann gucken wir weiter», sagte Nagelsmann.