Die DFB-Männer laufen im Nations-League-Spiel gegen England in den Trikots der deutschen Fußballerinnen auf, um für deren bevorstehende EM auf der Insel zu werben.

München/Frankfurt/Main (dpa) - „Das ist wirklich eine coole Sache. Ich bin gespannt, ob den Männern die Trikots besser stehen als uns“, sagte Nationalspielerin Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt bei einer Videoschalte der DFB-Frauen in Frankfurt/Main.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in den Vorrundenspielen bei der EM vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland. Die Männer-Mannschaft von Hansi Flick tritt an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den EM-Zweiten England an. Annette Seitz, Sprecherin der DFB-Frauen, sprach von einem „Doppelpass“: „Das ist ein kleiner Gruß von unserem Männerteam an uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass es ein Fußball ist.“

Die Frauen-Nationalmannschaft hatte im Juni 2021 beim Länderspiel gegen Chile die schwarzen Auswärtstrikots der Männer getragen, die am

selben Abend in München gegen Frankreich ihr EM-Auftaktspiel

bestritten. „Wir haben uns damals sehr über die Unterstützung der Frauen-Nationalmannschaft gefreut. Jetzt sind wir dran. Wir glauben an das Team um Alex Popp“, sagte Keeper Manuel Neuer laut DFB-Mitteilung. Kapitänin Alexandra Popp bedankte sich: „Dass die Jungs nun den Pass von uns aufgenommen haben und unser Trikot tragen, ist ein tolles Zeichen.“