Im Duell zweier WM-Starter lässt die Elfenbeinküste dem Testspielgegner Südkorea keine Chance. Das dürfte auch der Bundestrainer interessiert verfolgt haben.

Milton Keynes (dpa) - Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste hat sich mit einem überzeugenden Sieg im ersten Testspiel Selbstbewusstsein für die Fußball-WM geholt. Das Team von Trainer Emerse Faé gewann im englischen Milton Keynes gegen Südkorea klar mit 4:0 (2:0). Die Tore für die überlegenen Ivorer erzielten Evann Guessand (35. Minute), Simon Adringa (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+3).

Für die Elfenbeinküste war es das erste Spiel seit dem Viertelfinal-Aus beim Afrika Cup gegen Ägypten (2:3). Bei der Weltmeisterschaft treffen die Afrikaner am 20. Juni 2026 im zweiten Vorrundenspiel in Toronto auf die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Teams der Gruppe E sind Ecuador und WM-Debütant Curaçao.