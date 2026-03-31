Der deutsche WM-Gegner Elfenbeinküste bestätigt nach dem klaren Sieg gegen Südkorea seine starke Form und gewinnt auch gegen Schottland. Bei den anderen Gruppengegnern gab es Licht und Schatten.

Liverpool (dpa) - Die deutschen Gegner bei der kommenden Fußball-WM haben sich zum Abschluss der Länderspielpause in unterschiedlicher Verfassung präsentiert. Die Elfenbeinküste bestätigte ihre starke Form und besiegte Schottland mit 1:0 (1:0). Ecuador trotzte unterdessen den Niederlanden ein 1:1 (1:1) ab, während Curaçao im zweiten Spiel unter Nationaltrainer Fred Rutten eine 1:5 (0:1)-Packung in Australien kassierte.

In Liverpool erzielte Nicolas Pepe (12.) den Siegtreffer für die Elfenbeinküste gegen die Schotten. Es war das nächste kleine Ausrufezeichen des westafrikanischen Landes nach dem 4:0-Erfolg gegen Südkorea drei Tage zuvor. Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig verpasste die beiden Spiele verletzt.

In Eindhoven brachte ein Eigentor von Willian Pacho (3.) die Gastgeber früh in Führung, Enner Valencia (24.) glich per Foulelfmeter für Ecuador aus. Die Niederländer mussten das Spiel nach einer frühen Roten Karte gegen Denzel Dumfires (12.) über weite Strecken in Unterzahl bestreiten.

Curaçao unter Rutten weiter sieglos

Keine Chance hatte hingegen Curaçao. In Melbourne erzielten Awer Mabil (23. Minute), Alessandro Circati (67.), Jordan Bos (71.) und Ex-Bayern-Profi Nestory Irankunda (80./84.) die Tore für die Australier. Curaçaos Ar'jany Martha traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.).

Der Ex-Schalker Rutten hatte den Trainerposten im Februar von seinem niederländischen Landsmann Dick Advocaat übernommen. Der 78-Jährige hatte sich wegen der Krankheit seiner Tochter von dem Posten zurückgezogen. Bei der Premiere von Rutten hatte Curaçao vergangene Woche mit 0:2 gegen China verloren.

Die deutsche Mannschaft beginnt ihr WM-Turnier am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Sechs Tage später trifft das DFB-Team im kanadischen Toronto auf die Elfenbeinküste, zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador.