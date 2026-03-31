Der deutsche WM-Auftaktgegner Curaçao ärgert Australien nur kurz. Am Ende kassiert das Team des Ex-Schalkers Fred Rutten eine klare Niederlage.

Melbourne (dpa) - Der deutsche WM-Gegner Curaçao hat auch sein zweites Spiel unter dem früheren Schalke-Trainer Fred Rutten verloren. Die Fußball-Nationalmannschaft von der Karibikinsel kassierte im Test gegen Australien in Melbourne eine 1:5 (0:1)-Niederlage. Awer Mabil (23. Minute), Alessandro Circati (67.), Jordan Bos (71.) und Nestory Irankunda (80./84.) erzielten die Tore für die Australier. Curaçaos Ar'jany Martha traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.).

Der Ex-Schalker Rutten hatte den Trainerposten im Februar von seinem niederländischen Landsmann Dick Advocaat übernommen. Der 78-Jährige hatte sich wegen der Krankheit seiner Tochter von dem Posten zurückgezogen. Bei der Premiere von Rutten hatte Curaçao vergangene Woche mit 0:2 gegen China verloren.

Curacao ist am 14. Juni der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Weitere Gegner des WM-Debütanten in der Gruppe E sind Ecuador (20. Juni) und die Elfenbeinküste (25. Juni).