Nach dem Sieg gegen England testen die deutschen Fußballerinnen am Montag gegen Australien. Beim Popp-Abschied muss der neue Bundestrainer Wück aber auf zwei Spielerinnen verzichten.

Berlin (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen müssen im Länderspiel gegen Australien ohne Sara Däbritz ( Olympique Lyon) und Sydney Lohmann ( FC Bayern München) auskommen. Däbritz verlässt aufgrund einer muskulären Verletzung vorzeitig die deutsche Nationalmannschaft, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Lohmann plagen Kniebeschwerden, sie reist ebenfalls ab.

Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Partie am Montag (ab 18.10 Uhr/live im ZDF) in Duisburg, bei der die langjährige Kapitänin Alexandra Popp in ihrem 145. und letzten Länderspiel ihre Nationalteam-Karriere beenden wird, Lina Magull von Inter Mailand nach. Sie wird am Sonntag in Düsseldorf zum DFB-Team stoßen. Die Frankfurterin Laura Freigang, die am Dienstag aufgrund einer Erkältung abgereist war, ist immer noch nicht fit und kehrt deshalb nicht in den Kader zurück.

Neu-Bundestrainer Wück hatte Freitagabend mit dem 4:3 (3:2)-Sieg im Testspiel gegen England im Wembley-Stadion ein perfektes Debüt gefeiert. Dort hatte Sara Däbritz (72./Foulelfmeter) das vierte Tor der deutschen Frauen erzielt.