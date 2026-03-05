Nach dem torreichen Auftakt in der WM-Qualifikation geht es für das Nationalteam in Norwegen auf ungewohntem Untergrund weiter. Innenverteidigerin Rebecca Knaak hat da so ihre Erfahrungen gemacht.

Stavanger/ Norwegen (dpa) - Müssen sich die deutschen Fußballerinnen vor dem WM-Qualifikationsspiel in Norwegen mit Pflastern eindecken? Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt am Samstag (18.00 Uhr/ ZDF) im Stadion von Stavanger auf Kunstrasen an. «Die gab's - ja», sagte Abwehrspielerin Rebecca Knaak auf die Frage nach ihren Erfahrungen mit Abschürfungen auf der ungewohnten Spielfläche. «Ich habe tatsächlich in Schweden relativ viel auf Kunstrasen gespielt damals. Da waren schon die einen oder anderen Schürfwunden den ganzen Sommer offen.»

Die 29-Jährige von Manchester City spielte von 2022 bis 2024 beim FC Rosengard. «Mittlerweile sind die Kunstrasen glücklicherweise alle sehr gut. Das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit früher, wo das so Hockeyplätze waren. Von daher glaube ich, dass wir uns da relativ schnell anpassen können», sagte Knaak in einer DFB-Medienrunde vor dem Abflug des Nationalteams nach Norwegen.

«Vielleicht besser als ein Acker»

«Manchmal ist auch ein Kunstrasen vielleicht besser als ein Acker, auf dem man spielt. Ich glaube, wir können auf dem Kunstrasen dann gut zocken», sagte Flügelstürmerin Vivien Endemann.

Die DFB-Frauen hatten am Dienstag zum Auftakt der Qualifikation für Brasilien 2027 Slowenien in Dresden mit 5:0 besiegt. Bundestrainer Christian Wück hatte nach der Partie im Rudolf-Harbig-Stadion gesagt: «Der Platz war schon relativ schwer zu bespielen. Das wird auf Kunstrasen mit der Umstellung nicht einfach werden.»

Für Knaak ist es «sicherlich nicht optimal, den Belag zu wechseln, da sind wir uns alle einig. Mit dem Ball ist ein Kunstrasen aber auch zu unserem Vorteil da.» Beim Abschlusstraining am Freitag können sich die Spielerinnen schon mal mit dem Kunstrasen anfreunden.