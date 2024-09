Es ist kein zusätzliches Team, aber eine Lücke wird praktisch geschlossen. Das Ziel ist klar definiert, die Gegner in der ersten Saison gleich namhaft.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund will mit der Einführung einer U23 den Weg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze weiter forcieren. Bereits in dieser Saison wird die Auswahl an einer europäischen Spielrunde teilnehmen. Die erste Partie steht am 24. Oktober in Deutschland gegen Frankreich an, vier Tage später wird in Italien gespielt.

Antreten wird in dieser Spielzeit die U20, die unter Trainerin Kathrin Peter dann als U23 aufläuft. Da die U20-WM in einem Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen werde, solle die U 23-Spielrunde den Spielbetrieb im weiblichen U-Bereich in den Zeiträumen zwischen U20-Weltmeisterschaften gewährleisten - und für den Fall, dass sich die U 20-Auswahl nicht für eine WM-Endrunde qualifiziere, hieß es weiter.

Damit besetze der DFB künftig alle relevanten Altersbereiche im weiblichen U-Bereich von der U15 bis zur U23. So werde eine durchgängige Förderung gewährleistet. Ein zusätzliches Team ist die U23 nicht.

Weitere Gegner gleich in der ersten Saison: Spanien und Belgien

«Fast alle europäischen Topnationen nehmen an der Spielrunde teil. Es ist wichtig, dass wir nun auch diesen Schritt gehen», sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. «Die U23-Spielrunde und damit internationale Vergleiche mit Spitzenmannschaften sind ein weiterer Baustein für das Ziel, uns wieder dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren.»

In der deutschen Gruppe sind auch noch Spanien und Belgien. In einer zweiten Staffel spielen England, die Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden. Im April kommenden Jahres werde die Runde mit den Platzierungsspielen abgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung des DFB.