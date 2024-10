Die Startelf-Pläne von Bundestrainer Nagelsmann für das Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina stehen. Der Gladbacher Kleindienst feiert sein Debüt im Sturm. Auch Gnabry soll Minuten sammeln.

Zenica (dpa) - Julian Nagelsmann plant für das Nations-League-Spiel am Abend (20.45 Uhr/ RTL) in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina mit dem Länderspiel-Neuling Tim Kleindienst auf der Mittelstürmerposition. Außerdem wird Bayern-Profi Serge Gnabry vom FC Bayern München nach den Ausfällen der hochkarätigen Offensivspieler Jamal Musiala, Kai Haverztz und Niclas Füllkrug bei seiner DFB-Rückkehr nach elf Monaten zur Startelf zählen.

Während Nagelsmann in der Pressekonferenz am Donnerstagabend in Zenica bei der Besetzung der Neuner-Position noch von einer Entscheidung zwischen dem Gladbacher Kleindienst (29) und dem Mainzer Neuling Jonathan Burkardt (24) gesprochen hatte («Einer von beiden wird beginnen»), legte er sich in einem Interview mit ARD und ZDF praktisch fest.

«Es haben generell alle neuen Spieler einen guten Eindruck gemacht. Wahrscheinlich wird Tim vorne beginnen», sagte Nagelsmann, verwies aber noch auf eine finale Sitzung mit seinem Trainerteam. «Auf der Position haben wir mit Kai Havertz und Niclas Füllkrug zwei Ausfälle. Tim hat es (im Training) gut gemacht, er hat eine gute Torgefahr.»

Kleindienst ist «sehr gut in der Luft»

Im Stadion Bilino Polje erwarten 13.000 Fans die deutsche Mannschaft. Foto: Jan Mies/dpa

Der 1,93 Meter große Kleindienst soll der Zielspieler im Angriff sein. «Wir werden versuchen, ihm auch die Bälle zu präsentieren, dass er sofort dem Spiel den Stempel aufdrücken kann, weil er einfach auch sehr gut in der Luft ist», sagte Nagelsmann.

Gnabry-Comeback nach elf Monaten

Der 45-malige Nationalspieler Gnabry feiert nach fast einem Jahr mit vielen Verletzungen und der verpassten Heim-EM im Sommer sein Länderspiel-Comeback. Die zahlreichen Ausfälle seien auch eine Chance für «einen Rückkehrer wie Serge, der wieder viele Minuten sammeln kann und auch seiner Verantwortungsrolle, die er einnehmen will, gerecht werden kann».

Ganbry kam zuletzt im November 2023 beim 0:2 in Österreich zum Einsatz. Er ist mit 22 Treffern der erfolgreichste Schütze im aktuellen DFB-Kader für die Partien in Zenica und am kommenden Montag in seiner Heimat München gegen die Niederlande.