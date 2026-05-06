Er stemmte 2014 den goldenen Pokal in die Luft - seitdem ist Deutschland von einem WM-Erfolg weit entfernt. Nun verrät Philipp Lahm seine Einschätzung zu den deutschen Chancen im Sommer.

München (dpa) - Philipp Lahm zählt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM im Sommer nicht zu den Titelfavoriten. Zwölf Jahre nach dem bis dato letzten Triumph in Brasilien räumte der damalige Kapitän zwar ein, dass das DFB-Team gute Spieler habe, die in Top-Vereinen spielen. «Nur die Vergangenheit hat es jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass wir als Mannschaft wirklich gewachsen sind in den letzten Jahren oder über die letzten Turniere», sagte Lahm bei einer Veranstaltung von «Münchner Merkur/tz».

Nach dem Coup 2014 in Rio de Janeiro war Deutschland zweimal schon in der WM-Vorrunde gescheitert. Auch bei Europameisterschaften kam das DFB-Team seitdem nicht mehr ins Finale. «Deswegen sind Favoriten sicher andere, wenn ich an Frankreich oder Spanien denke, vielleicht sogar Portugal auch», sagte Lahm (42). «Aber möglich ist es immer.»

Klare Aussage zu möglicher Rückkehr zum FC Bayern

Der frühere Abwehrspieler hatte nach dem WM-Gewinn seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet. Seitdem war er unter anderem als Unternehmer und auch Sportfunktionär aktiv - außerdem berät er aktuell seinen früheren Verein VfB Stuttgart. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr zum FC Bayern antwortete Lahm: «Also ich bin gut ausgelastet und ich habe Freude daran. Mein Leben ist toll. Und deswegen mache ich mir gerade keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin, über den FC Bayern.»