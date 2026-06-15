Das DFB-Team setzt sich bei seinem WM-Auftakt souverän gegen Curaçao durch. Nach dem klaren Erfolg und dem guten Auftritt gibt es Lob von der internationalen Presse.

Houston (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem deutlichen 7:1 (3:1)-Sieg gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao in die Weltmeisterschaft gestartet. Das schreibt die internationale Presse zum WM-Auftakt.

Curaçao

«Curaçao.nu»: «Historisches WM-Debüt endet mit einer deutlichen Niederlage gegen Deutschland.»

Brasilien

«Folha de S.Paulo»: «Curaçao erzielt ein historisches Tor, doch Deutschland gewinnt erneut mit 7:1.»

«O Globo»: «„Jetzt weiß Curaçao, wie es ist“: Memes verbreiten sich viral in den sozialen Netzwerken, nachdem Deutschland gegen die Nationalmannschaft von Curaçao mit 7:1 gewonnen hat.»

Niederlande

«De Telegraaf»: «Dick Advocaat und Curaçao erleiden trotz sensationellem Tor bei der WM 2026 eine herbe Niederlage gegen Deutschland.»

«Algemeen Dagblad»: «Das WM-Debüt von Curaçao machte, wie erwartet, deutlich, wie groß der Unterschied zwischen dem kleinen Zwerg und den Giganten des Fußballs ist. Deutschland schoss ein Tor nach dem anderen, während die Mannschaft von Nationaltrainer Dick Advocaat vor allem den Treffer des Brabanter Livano Comenencia bejubelte, der in die Geschichtsbücher eingehen wird.»

Großbritannien

«The Sun»: «Die Teilnahme von Curaçao an seiner ersten Weltmeisterschaft ist an sich schon ein Märchen. Doch ähnlich wie bei den Brüdern Grimm, deren Sammlung deutscher Volksmärchen voller düsterer Themen war, sorgte die Mannschaft von Julian Nagelsmann dafür, dass es kein Happy End geben würde.»

«Daily Mail»: «Die WM-Außenseiter werden von Kai Havertz und Co. vernichtend geschlagen, während Julian Nagelsmanns gnadenlose Mannschaft mit einer brutalen Lektion an die kleine Karibikinsel ein deutliches Zeichen setzt.»

«The Guardian»: «Curaçao genießt seinen Moment, doch Havertz und das skrupellose Deutschland zeigen keine Gnade.»

«The Telegraph»: «Jamal Musiala bringt Kritiker Jürgen Klopp zum Schweigen, als Deutschland Curaçao vernichtend schlägt.»

Italien

«La Gazzetta dello Sport»: «Deutschland an der Tabellenspitze: Curaçao schöpft Hoffnungen aus dem ersten WM-Tor, dann folgt eine deutsche Lawine.»

«Corriere dello Sport»: «Ein glänzender Auftakt für Deutschland bei der Fußball-WM 2026 – einer der Favoriten auf den Weltmeistertitel: Mit einem Kantersieg endet das erste Spiel der Gruppe E für Nagelsmanns Team, das die Nationalmannschaft von Advocaat überrollt.»

«La Stampa»: «Überzeugender Auftakt für Deutschland: Nagelsmanns Mannschaft holt die ersten drei Punkte dieser Weltmeisterschaft.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Deutschland hat bei seinem Auftaktspiel zur Weltmeisterschaft 2026 gegen den Neuling Curaçao leichtes Spiel.»

«Le Figaro»: «Nach einem kleinen Schreck hatte Deutschland gegen Curaçao leichtes Spiel.»

«Le Parisien»: «Trotz des historischen Treffers der Karibikinseln holt sich die Mannschaft den ersten Kantersieg der Weltmeisterschaft.»

Österreich

«Kurier»: «Nach kurzem Schock: Deutschland besiegt Curacao deutlich.»

«Kronen Zeitung»: «7:1! Deutschland schießt sich für Titeljagd warm. In Houston musste der Vierfach-Weltmeister nach dem Ausgleich durch den krassen Außenseiter zum 1:1 in der 21. Minute zwar kurz schlucken, ließ den Kickern von der Karibik-Insel aber dann keine Chance mehr. Nach den katastrophalen WM-Auftritten 2018 und 2022 hat die Elf von Julian Nagelsmann damit gleich zum Auftakt die Weichen zumindest Richtung K.o.-Phase gestellt.»

«Der Standard»: «Teamchef Julian Nagelsmann schwebte nach dem WM-Raketenstart "völlig losgelöst" über den Rasen. Houston, wir haben kein Problem! Trotz einer kleinen Fehlzündung hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den vom Bundestrainer erhofften Traum-Auftakt hingelegt.»

«Oe24.at»: «Schützenfest 7:1 - Deutsche Ballermänner zerlegen Curacao.»

Schweiz

«Blick»: «Als FCZ-Profi Livano Comenencia in der 21. Minute zum 1:1 trifft, träumt der kleinste WM-Teilnehmer der Geschichte kurzzeitig von der Sensation. Am Ende sorgen die Deutschen in Houston aber für überklare Verhältnisse.»

«NZZ»: «Deutschland startet mit einem Torfest in die WM. Beim Comeback von Rekordkeeper Neuer gelingt ein 7:1 gegen den krassen Außenseiter aus der Karibik. Ein kurzer Durchhänger ist verkraftbar.»

USA

«Washington Post»: «Havertz leitet Deutschlands 7:1-Kantersieg gegen Curaçao ein, nachdem der Außenseiter sein historisches erstes WM-Tor erzielt hatte.»

«The Athletic»: «Deutschland besiegte den WM-Debütanten Curaçao souverän und startete mit einem deutlichen 7:1-Sieg in das Turnier – doch erst, nachdem die kleine Karibikinsel einen glanzvollen Moment erlebt hatte und kurzzeitig für eine Überraschung zu sorgen drohte.»

Spanien

«Marca»: «Die Deutschen sind seit jeher dafür bekannt, dass sie die Dinge sehr ernst nehmen. Und eine Weltmeisterschaft ist eine solche Sache, vor allem, wenn man bei den letzten beiden Auflagen blamiert wurde und jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist.»

«AS»: «Deutschland vernichtet die «Mandarina Mecánica» («Uhrwerk-Oranje»). Curaçaos WM-Debüt endete erwartungsgemäß mit einer deutlichen Niederlage, auch wenn Comenencias Ausgleichstreffer in die Geschichte eingehen wird. Glückwunsch an die Mannschaft!»

«Mundo Deportivo»: «Deutschland erlebt einen Schreckmoment, schafft aber erneut ein 7:1 - diesmal gegen Curaçao.»