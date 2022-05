Die deutschen U17-Fußballer haben bei der Europameisterschaft in Israel souverän das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister gewann in Lod mit 3:0 (0:0) gegen Gastgeber Israel und setzte sich mit drei Siegen aus drei Spielen als Spitzenreiter der Gruppe A durch.

Lod (dpa) - Nelson Weiper (59. Minute) und Sidney Raebiger (64./67.) trafen für Deutschland.

Die Viertelfinalspiele werden am kommenden Mittwoch und Donnerstag ausgetragen, das Endspiel findet am 1. Juni in Netanja statt. Deutscher Gegner in der kommenden Runde ist Frankreich.

Die Turniere 2020 und 2021 in dieser Altersklasse waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 2018 und 2019 war die deutsche Auswahl in der EM-Vorrunde ausgeschieden. Den bislang letzten deutschen U17-Titel gab es 2009.