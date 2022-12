Über die sportliche Zukunft von Frankreichs Weltmeister-Trainer Didier Deschamps wird spekuliert. Nach dem WM-Finale soll es Gespräche geben.

Al-Rajjan (dpa) - Didier Deschamps hat seine sportliche Zukunft als französischer Nationaltrainer auch kurz vor dem WM-Endspiel gegen Argentinien offen gelassen.

„Ich bin nicht die wichtigste Person hier. Das hängt nicht vom Ergebnis ab“, sagte der 54-Jährige vor dem Finale an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV und ARD). Er denke noch nicht „über das Spiel hinaus. Ich fokussiere mich, um alles zu tun, was ich kann, damit wir das Spiel gewinnen.“ Mit einem Sieg wäre Deschamps nach dem Brasilianer Pelé der zweite Mensch, der dreimal die Fußball-WM gewinnt.

Laut der Fachzeitung „L'Équipe“ läuft der Vertrag des Trainers am 31. Dezember aus, Gespräche mit Verbandschef Noël Le Graët sind geplant. Auf dem Trainermarkt verfügbar wäre aktuell der bei Real Madrid enorm erfolgreiche Zinédine Zidane, mit dem Deschamps 1998 gemeinsam als Spieler den WM-Titel im eigenen Land gefeiert hatte.

„Frankreich-Trainer zu sein, war immer das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passiert ist“, sagte Deschamps. „Ich habe schon als Spieler gerne für Frankreich gespielt. Das Team zu trainieren, war eine unglaubliche Gelegenheit und ich mache es immer noch so gerne wie am Anfang.“ Gewinnt die Équipe Tricolore gegen Lionel Messis Argentinien, wären sie die erste Auswahl seit Brasilien 1962, die den WM-Titel erfolgreich verteidigt.