Lissabon (dpa) - Nur 18 Tage nach dem Champions-League-Finale beginnt für die Fußball-Profis des FC Bayern München bereits die neue Saison mit dem Verein.

Am 11. September steht für den Titelverteidiger in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten 1. FC Düren das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Eine Woche später eröffnet der deutsche Meister die Bundesligasaison mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Im September stehen auch gleich noch zwei Finals im Spielplan: Am 24. September geht es in Budapest gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den UEFA-Supercup. Und nur sechs Tage später wird im Prestigeduell mit Vizemeister Borussia Dortmund in der Münchner Allianz Arena der nationale Supercup-Sieger ermittelt.

Trainer Hansi Flick will seinen Triple-Gewinnern nach der extrem langen Corona-Saison trotzdem noch einmal einen ausreichenden Urlaub gönnen. «Es uns jetzt auch gut, wenn wir 14 Tage mal durchschnaufen können», sagte er nach dem 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Das wäre bis wenige Tage vor dem Start im Pokal. Er werde sich in der freien Zeit «Gedanken zu machen, wie es dann weitergeht».

Einige Bayern-Akteure werden jedoch schon Anfang September wieder Länderspiele für ihre jeweiligen Nationalmannschaften bestreiten müssen. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet aber zum Beispiel auf vier stark belastete Bayern-Profis (Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry) in den Nations-League-Partien gegen Spanien (3. September) und die Schweiz (7. September). Löw will nur die lange verletzten Niklas Süle und Leroy Sané nominieren. Neuzugang Sané durfte nach seinem Transfer von Manchester City beim Champions-League-Finalturnier in Portugal noch nicht für die Bayern auflaufen.

Der Spielplan des FC Bayern vom Saisonstart bis zur Länderspielpause im Oktober:

Datum Paarung Wettbewerb 11.09.2020 1. FC Düren - FC Bayern DFB-Pokal 18.09.2020 FC Bayern - FC Schalke 04 Bundesliga 24.09.2020 FC Bayern - FC Sevilla (in Budapest) UEFA-Supercup 27.09.2020 TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern Bundesliga 30.09.2020 FC Bayern - Borussia Dortmund Deutscher Supercup 04.10.2020 FC Bayern - Hertha BSC Bundesliga

