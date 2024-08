In der Planung des FC Chelsea spielte Romelu Lukaku keine Rolle mehr. Nun hat der belgische Stürmer-Star einen neuen Club.

Neapel (dpa) - Die SSC Neapel hat Stürmer-Star Romelu Lukaku verpflichtet. Das gab der italienische Fußball-Erstligist heute bekannt. Für den 31-Jährigen soll eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro fließen. Chelsea hatte Lukaku 2021 für 113 Millionen Euro verpflichtet. In Neapel gibt es nun ein Wiedersehen mit Trainer Antonio Conte. Bereits in der vergangenen Saison spielte Lukaku in Italien, war an die AS Rom ausgeliehen.