Ausgeschieden und zwei Stars verloren: Galatasaray Istanbul beklagt nach dem Aus in der Champions League Verletzungen. Noa Lang erwischte es auf besonders kuriose Art.

Liverpool (dpa) - Eingeklemmt zwischen zwei Werbebanden: Der niederländische Fußball-Nationalspieler Noa Lang hat sich auf kuriose Weise schwer am Daumen verletzt. Während des 0:4 beim FC Liverpool in der Champions League krümmte sich der Stürmer von Galatasaray Istanbul vor Schmerzen, Blut floss aus der tiefen Wunde.

«Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger», sagte Gala-Trainer Okan Buruk nach dem Aus in der Königsklasse. Am Morgen teilte der Club mit, dass Lang eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitt und in Liverpool in Begleitung der Teamärzte operiert werde.

Armbruch bei Osimhen

Lang geriet nach einem Zweikampf mit Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones aus dem Gleichgewicht, taumelte rückwärts in die Werbebande. Dabei klemmte der 26-Jährige sich offenbar den Daumen zwischen zwei Banden ein, griff sich in offensichtlichen Schmerzen sofort an die Hand.

Noa Lang wurde schon kurz nach dem Spiel operiert. Foto: Jon Super/dpa

Neben Lang fehlt vorerst auch Victor Osimhen dem Istanbuler Club. Der nigerianische Nationalspieler zog sich in der ersten Halbzeit einen Bruch des rechten Unterarms zu. Zunächst werde der Arm eingegipst, die Entscheidung über eine Operation werde laut Club in den kommenden Tagen fallen. Für den Stürmer war der deutsche Nationalspieler Leroy Sané ins Spiel gekommen.