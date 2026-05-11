Schon Monate vor der WM startet das Sammelfieber. Fans können ab jetzt die neuen Panini-Sticker kaufen. Günstig wird es nicht: Zur größten Fußball-WM aller Zeiten gibt es auch die meisten Aufkleber.

Modena (dpa) - Die fleißigen Sammler von WM-Stickern brauchen in diesem Jahr einen besonders langen Atem: Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten mit erstmals 48 Teams sorgt in diesem Jahr auch für das üppigste Sammelalbum der Geschichte. Bereits Wochen vor Turnierbeginn hat nun der Verkauf der Panini-Bilder begonnen. Was erwartet Fußballfans, die sich auch in diesem Jahr mit den Kult-Stickern auf das Turnier einstimmen wollen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den bunten Klebebildern.

Wie viele Sticker gibt es?

Die Kollektion zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko umfasst insgesamt 980 Sticker – so viele wie nie zuvor. Der Grund ist die Aufstockung des Teilnehmerfelds auf 48 Teams. Zum Vergleich: Bei der letzten WM 2022 waren es noch 32 Mannschaften und 670 Sticker, das Album umfasste damals rund 80 Seiten. Für 2026 ist das Album deutlich gewachsen und kommt auf 112 Seiten. Neben den altbekannten Spielerstickern sind auch seltene Sondereditionen dabei.

Was kostet der Klebespaß?

Der Einstieg ist vergleichsweise günstig, kann sich jedoch schnell summieren. Ein Album-Heft kostet rund zwei Euro, ein Album-Buch fast zehn Euro, eine Stickertüte mit sieben Motiven 1,50 Euro. Neben den klassischen Tütchen im Einzelhandel bietet der Hersteller über den Online-Shop auch größere Pakete oder sogenannte Bundles, die das Album und größere Stickerpakete enthalten, zu Vorteilspreisen an.

Wie teuer wird ein vollständiges Album?

Rein rechnerisch liegen die Kosten für ein vollständiges Album ohne doppelte Sticker bei rund 210 Euro zuzüglich Album. In der Praxis fällt der Gesamtbetrag jedoch deutlich höher aus, da doppelte Sticker beim Sammeln unvermeidbar sind. Dann beginnt der Tauschrausch mit anderen Sammlern, oft auch auf größeren Wechselbörsen. Alternativ gibt es auch eine kostenlose digitale Variante der Sammlung. Nach der Registrierung erhalten Nutzer regelmäßig virtuelle Stickerpäckchen, die sie auch kaufen können.

Warum ist der verletzte Gnabry dabei, Baumann aber nicht?

Im Sammelalbum zur WM 2026 sind auch Spieler abgebildet, deren Turnierteilnahme noch offen ist oder gar nicht mehr möglich ist. Dazu zählen etwa Offensivspieler Serge Gnabry und Torwart Marc-André ter Stegen von der deutschen Nationalmannschaft. Gnabry hatte seine Teilnahme im April wegen einer Verletzung abgesagt, ter Stegen befindet sich nach einer Operation noch im Reha-Prozess. Hintergrund für die für viele Fans ungewöhnliche Auswahl ist der Produktionszeitplan der Sticker: Für die 42 frühzeitig qualifizierten Teams war der Redaktionsschluss bereits der 12. Januar 2026.

Die Auswahl wird somit lange vor Turnierbeginn final festgelegt. Pro Nationalteam umfasst sie neben einem Mannschaftsfoto und dem Verbandslogo insgesamt 18 Spielersticker – und damit weniger als im späteren tatsächlichen WM-Kader mit 26 Profis. Spätere Kaderänderungen lassen sich daher nicht mehr im Album abbilden, zu einem späteren Zeitpunkt werden aber Sticker-Updates mit Schlüsselspielern erwartet, die zunächst von Panini nicht berücksichtigt wurden. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine vorläufige Kader-Nominierung für den 21. Mai angekündigt.

Wann kann der Klebespaß zu einer Kaufsucht führen?

Ein Stickeralbum kann schnell ins Geld gehen. Vor allem, wenn das Ziel ist, ständig neue Tütchen zu kaufen, um das Heft komplett zu füllen. Solche Sammelprodukte können dennoch positive Effekte haben, sagt Stephanie Eckhardt vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur. Dazu zählen etwa Gemeinschaftserlebnisse beim Tauschen, Geduld sowie ein gesteigertes Interesse am Sport. Problematisch wird es jedoch, wenn der Kaufimpuls überhandnimmt, wie Eckhardt sagt.

Ein zentraler Faktor sei das Zufallsprinzip der Stickertüten: Käufer wüssten nicht, welche Motive sie erhalten. «Diese Unsicherheit kann Verhalten verstärken, weil sie den Eindruck erzeugt, der nächste Versuch könne "der richtige" sein», sagt Eckhardt. Sie empfiehlt daher einen bewussten Umgang mit Ausgaben, klare Budgets und das Tauschen doppelter Sticker als Alternative zum Nachkauf.

Panini-Abschied naht: Wer bringt künftig die WM-Sticker heraus?

2030 setzt der Weltverband FIFA letztmals auf Panini als offiziellen WM-Stickerpartner. Das Unternehmen produziert seit der WM 1970 die klassischen Sammelalben zu den Männer-Weltmeisterschaften. Die Lizenzlandschaft wird sich im Fußball-Sammelmarkt aber verändern: Ab 2031 soll der US-Merchandise-Konzern Fanatics zentrale Lizenzen für Sammelkarten, Sticker und Sammelkartenspiele übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der FIFA. Fanatics übernahm 2022 die US-amerikanische Marke Topps, die schon bei der EM 2024 für die Stickerkollektion verantwortlich war. 2030 steht für Fans also der WM-Abschied vom Kult-Unternehmen Panini an - nach genau 60 Jahren.