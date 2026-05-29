Leroy Sané polarisiert schon immer die Fans. Doch in der Nationalmannschaft sorgt er für gute Laune. Kollege Jonathan Tah lobt den langjährigen Wegbegleiter. Der Bundestrainer hat eine WM-Forderung.

Herzogenaurach (dpa) - Jonathan Tah kann die öffentliche Kritik an seinem Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané überhaupt nicht verstehen. Für den Abwehrstar des FC Bayern München ist der bei vielen Fans umstrittene Offensivspieler von Galatasaray Istanbul ein toller Kollege und lustiger Typ.

«Ich kenne niemanden in der Mannschaft, der irgendwie schlecht über Leroy denkt oder spricht. Im Gegenteil. Einerseits natürlich ist er ein überragender Fußballspieler, aber andererseits hat er echt ein gutes Herz und das spürt einfach jeder, der ihn ein bisschen besser kennt und näher kennenlernen darf», sagte Tah bei einer Medienrunde der DFB-Elf im WM-Trainingslager in Herzogenaurach.

Sanés ansteckendes Lachen

Ein besonderes Merkmal ist Tah dabei besonders präsent. «Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, wie seine Lache ist, aber die ist auch extrem laut und macht einfach positive Stimmung und sorgt für eine positive Atmosphäre», sagte der 30-Jährige über den genau einen Monat älteren Stürmer.

Leroy Sané (l) und Jonathan Tah (M) kennen sich schon lange aus der Nationalmannschaft. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Tah und Sané hatten vor zehn Jahren bei der EM 2016 in Frankreich als Nachwuchshoffnungen ihr Turnierdebüt im Aufgebot der DFB-Elf gefeiert. Während sich Tah zuletzt immer mehr als Stammkraft etablieren konnte, war Sané wie in den Jahren zuvor umstritten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte noch im Herbst 2025 öffentlich erklärt, dass Sané nicht mehr viele Chancen unter ihm bekommen werde. Im März beim Testspiel gegen Ghana (2:1) war der Offensivspieler von den Heimfans in Stuttgart ausgepfiffen worden - das hatte heftige Kritik seiner Kollegen ausgelöst. Nagelsmann berief Sané in sein WM-Aufgebot, betonte aber, dass dieser in der Rolle eines Herausforderers für einen Startelfplatz sei.