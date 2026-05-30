Fußball Dante bleibt mit Nizza erstklassig - Bayern lockt

OGC Nizza - AS Saint-Étienne
Dante feiert in seinem letzten Spiel als Profi den Klassenerhalt mit Nizza.

Mit 42 beendet Dante seine aktive Laufbahn – und feiert den Klassenerhalt. Nun kehrt er wohl nach München zurück. Ein anderes bekanntes Gesicht aus der Bundesliga glänzt für Nizza.

Nizza (dpa) - Die aus der Bundesliga bekannten Profis Dante und Elye Wahi haben mit dem OGC Nizza den Abstieg in die zweite Fußball-Liga Frankreichs abgewendet. Im Rückspiel der Relegation gewann Nizza auch dank eines Doppelpacks des von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Wahi mit 4:1 gegen die AS Saint-Étienne. Das erste Duell endete torlos.

Für den 42 Jahre alten OGC-Kapitän Dante war es am Freitagabend das letzte Spiel seiner langen Karriere. Zur kommenden Saison soll der ehemalige brasilianische Nationalverteidiger das Traineramt der zweiten Mannschaft des FC Bayern München übernehmen. In Nizza war er zehn Jahre lang aktiv. Zuvor spielte er in Deutschland für Borussia Mönchengladbach, die Bayern und den VfL Wolfsburg.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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