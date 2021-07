Brasília (dpa) - Mit einem Sieg über Peru hat sich die kolumbianische Nationalmannschaft den dritten Platz bei der Copa América gesichert. Das Team von Trainer Reinaldo Rueda setzte sich in Brasília mit 3:2 (0:1) gegen die peruanische Auswahl von Coach Ricardo Gareca durch.

Nach einem langen Pass tief aus der eigenen Hälfte und einem präzisen Querpass kurz vor dem Strafraum ging Peru durch einen Treffer von Yoshimar Yotún in der 44. Minute zunächst in Führung. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit verwandelte Juan Cuadrado von Juventus Turni in der 49. Minute einen Freistoß direkt zum Ausgleich. In der 66. Minute nahm Luis Díaz vom FC Porto einen weiten Abschlag des gegnerischen Torwarts an, legte sich den Ball mit der Schulter vor und erhöhte zum 2:1. Gianluca Lapadula glich in der 82. Minute nach einem Eckstoß per Kopfball aus. Kurz vor Abpfiff traf Díaz in der 93. Minute mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums zum Endstand.

Am Samstag treffen im Endspiel der Copa América in Rio de Janeiro die Teams von Argentinien und Brasilien aufeinander. Die Seleção um Starstürmer Neymar will im legendären Maracanã-Stadion den Titel im eigenen Land verteidigen, Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft endlich einen internationalen Titel holen.

