Antonio Conte ist einer der renommiertesten Trainer im Weltfußball. Beim SSC Neapel macht er nach zwei Jahren nicht mehr weiter. Was kommt nun?

Neapel (dpa) - Der ehemalige italienische Nationaltrainer Antonio Conte hat unmittelbar nach dem Saisonfinale seinen Abschied als Coach beim SSC Neapel verkündet. Der 56-Jährige hatte den Traditionsverein im Sommer 2024 übernommen und gleich zur Meisterschaft geführt. Diese Saison schloss der frühere Verein von Diego Maradona als Zweiter hinter Inter Mailand ab.

Conte ist ein aussichtsreicher Kandidat, wieder die Nationalmannschaft seines Heimatlandes zu übernehmen. Von 2014 bis 2016 betreute er die Squadra Azzurra schon einmal. Italien hat dreimal nacheinander die WM verpasst.

«Vor einem Monat habe ich um ein Gespräch mit dem Präsidenten gebeten und ihm meine Entscheidung mitgeteilt. Wenn ich die Dinge nicht ändern kann, ziehe ich es vor, aufzuhören», sagte Conte nach dem 1:0 (1:0) von Neapel am Sonntag gegen Udinese Calcio und bezog sich auf angeblich «viel Gift» im Umfeld des Vereins.