Kai Havertz und Antonio Rüdiger trainieren mit der Nationalmannschaft. Nach langen Pausen könnten sie in der Schweiz ihr Comeback im DFB-Trikot feiern.

Herzogenaurach (dpa) - Kai Havertz und Antonio Rüdiger haben wieder am Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen und stehen vor einem Comeback nach langen Verletzungspausen. Das Duo gehörte zu den 24 Akteuren, die Bundestrainer Julian Nagelsmann bei einer nicht öffentlichen Einheit im Teamquartier in Herzogenaurach auf dem Platz hatte.

Lediglich der Frankfurter Nathaniel Brown übte zum Aufbau individuell. Ein Einsatz des Linksverteidigers in den WM-Testspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana scheint aber nicht gefährdet.

Nach Belastungsteuerung auf dem Platz

Havertz und Rüdiger hatten die Einheit am Dienstag wegen Belastungsteuerung noch versäumt, konnten nun aber laut DFB-Angaben komplett mitwirken. Die Vize-Kapitäne gehören nach Auszeiten wieder zum DFB-Aufgebot und spielen wichtige Rollen für Nagelsmann Richtung WM.

Offensivspieler Havertz vom FC Arsenal bestritt sein bisher letztes Länderspiel im November 2024 in Ungarn (1:1). Verteidiger Rüdiger von Real Madrid stand zuletzt im September 2025 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (3:1) im DFB-Trikot auf dem Platz.