Wo der Ex-Nationalspieler zukünftig spielt, ist immer noch offen. Der deutsche Coach Fabian Hürzeler würde ihn gerne in seinem Team in der Premier League sehen.

Berlin (dpa) - Trainer Fabian Hürzeler hat Gespräche mit Ex-Nationalspieler Mats Hummels über einen möglichen Wechsel zum englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion bestätigt. «Ich kann sagen, dass die Voraussetzungen stimmen – sonst hätten wir die Personalie nicht weiterverfolgt. Die Gespräche waren sehr positiv, sowohl auf professioneller als auch auf privater Ebene», sagte der 31-Jährige dem TV-Sender Sky.

Hürzeler habe schon seit längerer Zeit Kontakt mit der Familie Hummels. St. Paulis Aufstiegscoach ergänzte: «Wir schätzen uns gegenseitig sehr, hatten gute Gespräche, aber am Ende des Tages muss der Spieler selbst entscheiden, ob er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren kann. Letztendlich geht es darum, was der Spieler will und ob er sich vollkommen committen kann. Und das zählt ab sofort.»

Der 35 Jahre alte Innenverteidiger ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ausgelaufen war. Ein Wechsel von Hummels zum siebenmaligen italienischen Meister FC Bologna war trotz eines Angebotes nicht zustande gekommen. Auch der Premier-League Club West Ham United soll Hummels auf dem Zettel haben.