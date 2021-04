Manchester (dpa) - Der englische Tabellenführer Manchester City hat in der Premier League eine überraschende Niederlage kassiert.

Trotz einer Halbzeit in Überzahl unterlag der Champions-League-Gegner von Bundesligist Borussia Dortmund zuhause mit 1:2 (0:1) gegen Leeds United. Der Siegtreffer für die Gäste fiel erst in der Nachspielzeit.

Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen den BVB in der Fußball-Königsklasse verlor Man City dank eines Doppelpacks von Leeds' Stuart Dallas (42./90.+1 Minute). Die Gäste zeigten im Etihad-Stadion von Beginn an eine starke Defensivleistung, wurden aber durch einen Platzverweis kurz vor der Halbzeitpause geschwächt. Nach VAR-Sichtung sah Liam Cooper für ein zu hartes Einsteigen gegen Gabriel Jesus die Rote Karte.

Ferran Torres (76.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die spielbestimmenden Citizens, die den Druck immer mehr erhöhten und deutlich mehr Torschüsse abgaben. Doch Leeds steckte trotz Unterzahl nicht auf und hatte sogar schon vor dem Siegtor die Chance zur erneuten Führung, als Raphinha im Strafraum plötzlich frei vor City-Torwart Ederson auftauchte, jedoch nicht am Keeper vorbeikam.

In der Tabelle hatte Man City am Samstagmittag weiter 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Manchester United, der zwei Partien weniger absolviert hat. Das Team von Starcoach Pep Guardiola braucht damit maximal noch elf Punkte zum Gewinn der siebten englischen Meisterschaft. Citys Viertelfinalrückspiel der Königsklasse beim BVB findet am Mittwoch statt.

Der FC Liverpool hat nach acht sieglosen Heimspielen wieder in Anfield gewonnen. Durch das 2:1 (0:1) gegen Aston Villa verbesserten sich die Reds zumindest vorläufig auf den vierten Tabellenplatz. Mohamed Salah (75.) und Trent Alexander-Arnold (90.+1) ließen Trainer Jürgen Klopp jubeln, nachdem die Gäste aus Birmingham zuvor durch Ollie Watkins (43.) geführt hatten. Liverpool hatte vorher Pech gehabt, als ein Tor von Roberto Firmino wegen einer hauchdünnen Abseitsposition vom Videoschiedsrichter aberkannt wurde.

In jedem Stadion wurden an diesem Fußballwochenende in England vor dem Anpfiff zwei Schweigeminuten für den britischen Prinzen Philip abgehalten. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

