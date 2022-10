Eric Maxim Choupo-Moting ist beim FC Bayern der Mann des Augenblicks. Nach dem starken Auftritt in der Liga führt er sein Team ins Pokal-Achtelfinale. Es geht auch um die Vertragsfrage.

Augsburg (dpa) - Nach dem nächsten Glanzpunkt von Eric Maxim Choupo-Moting für den FC Bayern München zeigte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf den auslaufenden Vertrag des Stürmers gelassen.

„Wir lassen den Choupo jetzt ein bisschen spielen. Er macht das sehr gut“, sagte der Sportvorstand nach dem 5:2 im DFB-Pokal beim FC Augsburg. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß auch, was er an uns hat. Er macht das sehr gut.“

Choupo-Moting (33) erzielte beim Achtelfinal-Einzug der Münchner, die in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der zweiten Runde des Pokals gescheitert waren, zwei Tore. Ein weiteres bereitete der schon beim 5:0 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg starke Angreifer vor. „Choupo hat wieder ein geiles Spiel gemacht“, sagte der später eingewechselte Thomas Müller, der nach muskulären Problemen wieder für ein paar Minuten zurückkehrte.

„Er hat es sehr gut gemacht“

Choupo-Moting, langjähriger Nationalspieler Kameruns, spielt seit Oktober 2020 für den FC Bayern, sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus. Mit Leistungen wie in den vergangenen beiden Spielen könnte er nicht nur eine wertvolle Option auf der Neuner-Position sein, sondern er kann sich auch für eine Vertragsverlängerung empfehlen. „Er hat es sehr gut gemacht und wir sind froh, dass er bei uns im Kader ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

In vier Spielen im DFB-Pokal für die Bayern erzielte Choupo-Moting - mehrheitlich gegen unterklassige Gegner - acht Tore. „Ich bin immer gerne im DFB-Pokal dabei“, sagte der langjährige Backup für den zum FC Barcelona gewechselten Weltfußballer Robert Lewandowski. „Klar ist unser Ziel, ins Finale zu kommen und den Pokal zu gewinnen. Das ist der Anspruch des FC Bayern.“

Tore von ihm können die Münchner bei diesem Ziel gut gebrauchen. „Choupo ist ein super Spieler. Er hat eine super Präsenz vor dem Tor“, sagte Mitspieler Jamal Musiala. „Wenn er vorne vor dem Tor ist, bin ich sicher, er macht den rein. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen.“