Manuel Neuer steht wieder auf dem Trainingsplatz. Doch ist seine Wade noch ein WM-Risiko? Was ein DFB-Video und die Aussagen von Kai Havertz kurz vor der Turniergeneralprobe über den Torwart verraten.

Chicago (dpa) - Die imposante Skyline von Chicago bildet beim Training eine perfekte Kulisse. Hinweise für die Antworten auf die große WM-Frage rund um die Fußball-Nationalmannschaft, die gab es aber auf dem Platz des Endeavor Health Performance Center von Chicago Fire. Kommt es bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA nun zum Comeback von Manuel Neuer? Ist die Verhärtung in der linken Problem-Wade des Torwarts kein Risiko mehr?

Julian Nagelsmann lässt vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/ RTL) hinter geschlossenen Türen trainieren. Doch ein später veröffentlichtes DFB-Video lieferte Indizien. Neuer, schräg sitzend auf dem Rasen vor einem großen grauen Gummiball, parierte mehrere feste Schüsse. Der 40 Jahre alte Torwart befinde «sich weiter im Belastungsaufbau», teilte der DFB mit.

Havertz-Aussage macht Hoffnung

Kollege Kai Havertz wertete die jüngsten Eindrücke rund um den deutschen Rekordschlussmann positiver, als es in der offiziellen Mitteilung klang. Er habe beim Torwarttraining nicht zugeschaut. Aber: «Der war wieder auf dem Platz», sagte der Offensivspieler. «Ich weiß jetzt nicht, ob er schon alles mitgemacht hat. Aber er war auf jeden Fall auf dem Platz», sagte der Stürmer vom englischen Meister FC Arsenal.

Neuer hatte auch am frühen Morgen nach der Anreise nach Chicago positive Bilder geliefert. Beim Spaziergang an der Promenade des Lake Michigan mit seinem jungen Bayern- und DFB-Backup Jonas Urbig (22) war zu sehen, da verstehen sich zwei Torhüter über die Generationengrenze hinweg.

Restaurant-Suche in Gold Coast

Der vielbeschworene WM-Teamgeist im frühen Sonnenschein von Illinois. Er scheint zu funktionieren. Auch David Raum berichtete bei einer Kinder-Fragerunde beim Goethe-Institut von der harmonischen Amerika-Ankunft. Am Abend wolle man im Stadtteil Gold Coast nach einem schönen Restaurant Ausschau halten.

Julian Nagelsmann bei der Ankunft der Nationalmannschaft in Chicago. Foto: Christian Charisius/dpa

Nagelsmann hatte ein Update zu Neuer für die Tage in Chicago angekündigt. Es gilt aber weiter die Maßgabe, dass das spektakuläre DFB-Comeback nach zwei Jahren Abwesenheit zur Not auch erst beim WM-Auftaktspiel am 14. Juni in Houston gegen Curaçao steigen könnte. Die Wade soll im Turnier halten. Gegen die USA könnte notfalls auch nochmal Oliver Baumann im Tor aushelfen.

Havertz ist nach der Enttäuschung des verlorenen Champions-League-Finals mit Arsenal gegen Paris Saint-Germain aber definitiv bereit. Herzlich wurde der 26-Jährige bei seiner individuellen Ankunft kurz nach den Kollegen in der Lobby des Teamhotels Waldorf Astoria speziell von Leroy Sané begrüßt. «So früh wie möglich» habe er zum Team stoßen wollen, erzählte Havertz.

Ansage von Nagelsmann im Trainingskreis

«Wir müssen als Mannschaft gemeinsam zusammen funktionieren. Und da braucht jeder jeden. Und der eine wird mehr spielen, der andere weniger. Aber jeder muss da sein, wenn er gebraucht wird», sagte Havertz. Es gibt aktuell einen Konkurrenzkampf auf mehreren Positionen.

Nagelsmann versammelte auf dem Fire-Gelände seinen Kader in einem großen Kreis. Auch Standard-Coach Mads Buttgereit sprach zu den Spielern. Wer gegen Curaçao ran darf, das könnte beim Test im Soldier Field zumindest angedeutet werden.

Zwei Generationen-Duelle laufen. Eines zwischen Lennart Karl (18) und Sané (30) auf dem rechten Flügel. Und eines zwischen den linken Außenverteidigern Nathaniel Brown (22) und David Raum (28). Aber ohne Publikum. Denn auch das zweite Training in Chicago war als Geheim-Session angesetzt.