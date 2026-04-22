Er sollte mehr als sechs Jahre bleiben, doch es wurden nur vier Monate. Nach der dramatischen Talfahrt mit fünf Niederlagen ohne ein einziges Tor trennt sich der FC Chelsea von Liam Rosenior.

London (dpa) - Der kriselnde FC Chelsea hat sich nach nicht einmal vier Monaten von Trainer Liam Rosenior getrennt. Der Londoner Club reagiert damit auf die Negativserie mit fünf Niederlagen, in denen Chelsea kein einziges Tor geschossen hat.

Rosenior war im Januar von Racing Straßburg gewechselt und hatte einen Vertrag über sechseinhalb Jahre unterschrieben. Der bisherige Jugendcoach Callum McFarlane wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen.

Chelsea hofft auf Europa und den FA-Cup

«Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen blieben hinter den erforderlichen Standards zurück, obwohl in dieser Saison noch so viel auf dem Spiel steht», teilte der Club mit. Am Sonntag bestreitet Chelsea das FA-Cup-Halbfinale gegen Leeds United.

Durch die 0:3-Niederlage bei Brighton & Hove Albion waren die Blues in der Premier-League-Tabelle vom direkten Konkurrenten um einen internationalen Platz überholt worden. Als Siebter hat Chelsea zwei Zähler Rückstand auf Platz sechs, der zur Europa-League-Teilnahme berechtigt. Die Chance auf einen Champions-League-Platz besteht nur noch rechnerisch.

Fünf Trainer in vier Jahren

Rosenior war bereits der fünfte Chefcoach an der Stamford Bridge, seit sich der Club unter neuer Leitung vor knapp vier Jahren vom Champions-League-Sieger und jetzigen England-Trainer Thomas Tuchel getrennt hatte. Zuvor saßen Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino und Enzo Maresca auf der Trainerbank.