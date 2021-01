London (dpa) - Der FC Chelsea mit seinen deutschen Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen das ersatzgeschwächte Team von Manchester City unterlagen die Londoner daheim mit 1:3 (0:3) und rutschten auf Platz acht der englischen Premier League ab.

Die Blues um Trainer Frank Lampard warten nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Das Formtief von Werner, der im Sturmzentrum wenig zustande brachte, und dem erst in der Schlussviertelstunde eingewechselten Havertz hält an.

Trotz mehrerer coronabedingter Ausfälle machten die Gäste schon vor der Pause alles klar. Ilkay Gündogan (18. Minute), Phil Foden (21.) und Kevin De Bruyne (34.) trafen für die Citizens. Dabei musste Trainer Pep Guardiola an der Stamford Bridge auf Kyle Walker, Gabriel Jesus, Erik Garcia und Torwart Ederson verzichten. Alle vier waren positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten sich isolieren. Für Ederson stand der Amerikaner Zack Steffen, der in der Vorsaison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, im City-Tor.

Den Treffer für Chelsea erzielte Callum Hudson-Odoi (90.+2) erst in der Nachspielzeit. Man City verbesserte sich auf den fünften Tabellenplatz und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Meister Liverpool, der ein Spiel mehr absolviert hat. Das mit vielen Millionen aufgerüstete Chelsea-Ensemble indes liegt mit einem Spiel mehr schon sieben Zähler hinter der Spitze.

