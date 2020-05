Fußball auf Bewährung: Heute beginnt ein ganz besonderer Spieltag der Bundesliga. Dabei geht es in Zeiten der Corona-Krise um mehr als nur um die Ergebnisse.

Berlin (dpa) - Schon vor dem Anpfiff des Neustarts der Fußball-Bundesliga gibt es viel über die Partien des 26. Spieltags zu berichten:

BORUSSIA DORTMUND - FC SCHALKE 04

Borussia Dortmund startet ohne Jadon Sancho in das Revierderby gegen den FC Schalke 04. Anders als erwartet, sitzt der englische Nationalspieler vom Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga im ersten Spiel nach der zehnwöchigen Corona-Zwangspause zunächst auf der Bank.

Sancho hatte schon in der Vorbereitung auf den Neustart über Muskelprobleme in der Wade geklagt. Gänzlich verzichten muss BVB-Coach Lucien Favre auf die Stammkräfte Axel Witsel, Emre Can, Marco Reus und Dan-Axel Zagadou. Den Gästen fehlen Omar Mascarell, Benjamin Stambouli und Ozan Kabak.

RB LEIPZIG - SC FREIBURG

Vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg ist die Lage vor der Red Bull Arena ruhig geblieben. Weder auf der Festwiese direkt vor dem Stadion noch in den Fankneipen im Umfeld der Arena hatten sich gut eine Stunde vor dem Anpfiff Fans versammelt. Der Club hatte seine Anhänger zuvor eindringlich aufgefordert, nicht zum Stadion zu kommen. Über dem Gelände und dem Wohnviertel rund um die Arena kreiste zeitweise ein Helikopter. Es war allerdings unklar, ob es sich dabei um einen Polizeihubschrauber handelte. Der RB-Bus verließ das Gelände rund 70 Minuten vor dem Spiel, nachdem er die Mannschaft abgesetzt hatte.

Am Einlass zum Stadion wurde bei allen Personen Fieber gemessen, zudem standen zahlreiche Desinfektionsspender bereit. Das Stadion durfte nur mit Maske betreten werden.

Über die Stadionlautsprecher lief während des Aufwärmens der Teams Musik, allerdings deutlich leiser als sonst. Auch der Stadionsprecher schlug bei seinen Durchsagen eine moderate Tonlage an.

Für Freiburgs Trainer Christian Streich ist der Bundesliga-Neustart ein besonderer Moment. «Für mich ist es eines der erfreulichsten Spiele, die ich bis jetzt hatte in der Bundesliga, auch unter eigenartigen Umständen», sagte der 54 Jahre alte Coach vor der Partie bei RB Leipzig dem TV-Sender Sky. «So komisch es klingt, ich freue mich total. Weil ich nicht gewusst habe, wann wir wieder spielen können und ob wir überhaupt nochmal in der Saison wieder spielen können», erklärte Streich.

Nach der Ankunft im Stadion hatte sich der SC-Trainer auch mit den Schiedsrichtern über die ungewöhnliche Situation mit Geisterspielen wegen der Corona-Pandemie ausgetauscht. Dabei sei man sich schnell einig gewesen: «Es geht darum, dass wir unserem Job nachgehen. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Spiel», sagte Streich.

Dass keine Fans im Stadion die Gastgeber aus Leipzig unterstützen durften, sah Streich indes nicht als Vorteil. «Es ist ein bisschen komisch, das wird es sein», sagte er. «Wenn du auswärts spielst und die gegnerischen Fans sind voll da, das pusht dich auch als Auswärtsmannschaft», fügte Streich hinzu.

FC AUGSBURG - VfL WOLFSBURG

Obwohl sie nicht ins Stadion dürfen, haben die Fans des FC Augsburg im ersten Bundesligaspiel nach der Corona-Pause ein Protestbanner im Stadion angebracht. Vor der Heimtribüne prangte ein Plakat mit der Aufschrift: «DER FUSSBALL WIRD LEBEN - EUER BUSINESS IST KRANK!» Die Augsburger empfangen den VfL Wolfsburg zum Auftakt der restlichen Saison.

Gegen wen das Plakat konkret gerichtet ist, war nicht ersichtlich. Viele Fan-Organisationen hatten in den vergangenen Wochen Kritik geübt am Plan der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Vereine, die Spielzeit unter diesen Voraussetzungen zu Ende bringen zu wollen.

1899 HOFFENHEIM - HERTHA BSC

Bruno Labbadia startet sein erstes Bundesliga-Spiel mit Hertha BSC ohne die Winter-Neuzugänge Krzysztof Piatek und Santiago Ascacibar. Beide sitzen beim Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim zunächst auf der Bank. In der Offensive setzt Neu-Coach Labbadia im ersten Spiel nach der gut zweimonatigen Corona-Pause auf Kapitän Vedad Ibisevic und Dodi Lukebakio. Bei Hoffenheim verzichtet Trainer Alfred Schreuder zunächst auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger. Im Mittelfeldzentrum spielen stattdessen Sebastian Rudy und Florian Grillitsch.

FORTUNA DÜSSELDORF - SC PADERBORN

Beim Bundesliga-Letzten SC Paderborn kehrt Kapitän Uwe Hünemeier im Abstiegsduell bei Fortuna Düsseldorf in die Startelf zurück. Der 34 Jahre alte Routinier wurde von Trainer Steffen Baumgart zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag (2:3 gegen Bayern München) wieder in die Anfangsformation berufen.

Der Drittletzte Fortuna beginnt erstmals seit dem 19. Spieltag wieder mit Marcel Sobottka. Der 26 Jahre alte Defensivspieler ist Nutznießer der über zweimonatigen Spielpause aufgrund des Coronavirus. Der von etlichen Verletzungen geplagte Sobottka konnte sich in den vergangenen Wochen wieder an die Mannschaft heranarbeiten. Trainer Uwe Rösler setzt Torjäger Rouwen Hennings wie schon vor der Corona-Pause zunächst nur auf die Bank. Für beide Teams ist es das erste Geisterspiel in der Bundesliga überhaupt.