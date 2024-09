Der BVB hofft nach dem 3:0 zum Auftakt in Brügge auf einen weiteren Sieg in der Champions League. Doch ein Spaziergang wird die Aufgabe gegen Celtic Glasgow nicht.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht mit großem Respekt in das zweite Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow. «Sie als Außenseiter zu bezeichnen, würde ihnen nicht gerecht», sagte Trainer Nuri Sahin vor dem Duell mit dem schottischen Doublesieger am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime). Ähnlich hoch ist die Wertschätzung bei Sportdirektor Sebastian Kehl: «Wir haben uns intensiv mit ihnen beschäftigt. Die sind richtig gut.»

Celtic rangiert nach dem furiosen 5:1 gegen Bratislava hinter Spitzenreiter FC Bayern und noch vor Leverkusen (3.) und Dortmund (4.) auf Platz zwei. Die heimische Premiership führt das Team von Trainer Brendan Rodgers nach sechs Siegen in sechs Spielen und 20:0-Toren an. Sahin freut sich auf das Wiedersehen mit Rodgers, der in seiner Zeit als Profi des FC Liverpool sein Trainer war: «Ich habe jede Einheit mit ihm genossen und kann nur Gutes über ihn sagen.»

Die beim 4:2 gegen Bochum angeschlagen ausgewechselten Profis Jamie Gittens und Julian Ryerson stehen dem BVB wieder zur Verfügung. Zudem kehrt der zuletzt fehlende Marcel Sabitzer in den Kader zurück. Noch keine Option ist der Langzeitverletzte Giovanni Reyna. «Für ihn kommt das Spiel noch zu früh», sagte Sahin.