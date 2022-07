Beim Halbfinal-Einzug von Frankreich haben die DFB-Frauen ganz genau hingeschaut. «Es wird ein Spiel auf Augenhöhe», sagt die Bundestrainerin nach dem hochverdienten Sieg des nächsten Gegners.

Rotherham (dpa) - Die DFB-Mannschaft geht voller Respekt in das Halbfinale der Europameisterschaft gegen Frankreich.

„Sie haben wirklich gut gespielt, verdient gewonnen, sie haben tolle Einzelspielerinnen“, sagte Joti Chatzialexiou, Leiter der Nationalteams beim Verband, im ZDF-Interview nach dem 1:0-Sieg der Französinnen nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Niederlande. „Sie haben eine brutale Qualität, sind vor allem auf den Außenbahnen richtig gut. Dass es so lange gedauert hat, hat mich überrascht.“

Chatzialexiou sah die Partie des hoch überlegenen Gegners am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes wie die Mannschaft im Teamquarter in Brenford. Frankreich hatte sich in Rotherham durch ein Elfmetertor von Eve Perisset (102. Minute) durchgesetzt und zuvor zahlreiche Chancen vergeben.

Bundestrainerin verspricht vollen Einsatz

„Es ist ein tougher Gegner, wir wissen, das Frankreich eine enorme Qualität hat in den Umschaltmomenten, fantastische Einzelspielerinnen mit ganz viel Tempo“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. „Wir müssen versuchen, ihnen wenig Räume zu geben. Wir werden am Mittwoch alles, was in uns steckt, geben. Ich glaube, dass auch Frankreich Respekt hat vor unserer gezeigten Leistung. Von daher wird's ein Spiel auf Augenhöhe.“

Wenn man die Mannschaft der Französinnen auf dem Papier sehe, „ist es ein Fifty-Fifty-Spiel“, sagte Chatzialexiou. „Es ist ein Halbfinale, das wird mit Sicherheit auch im Kopf entschieden.“ Er habe „keine Sorge, weil ich die Energie in unserer Mannschaft spüre“.