Marie-Louise Eta übernimmt Unions Fußballerinnen und macht nach ihrem Bundesliga-Debüt bei den Männern den nächsten Karriereschritt. Was hinter ihrem Wechsel steckt und wie sie das Team prägen will.

Berlin (dpa) - Als erste Co-Trainerin einer Männer-Mannschaft in der Bundesliga schrieb sie Geschichte, ab Sommer übernimmt sie den Chefposten bei den Frauen des 1. FC Union Berlin: Marie-Louise Eta rückt wieder ins Rampenlicht und folgt auf Ailien Poese, die ins Köpenicker Nachwuchsleistungszentrum wechselt.

Bis zum Ende der laufenden Spielzeit bleibt die 34-Jährige weiterhin Trainerin der U19-Junioren. «Aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit als Trainerin im Verein sowie ihrer Erfahrungen als Bundesliga-Spielerin sind wir überzeugt, gemeinsam die nächsten Schritte gehen und unseren Ambitionen gerecht werden zu können», sagte Geschäftsführerin Profifußball Jennifer Zietz.

Wie Eta zur Bundesliga-Pionierin wurde

Bundesweit war Eta Ende 2023 bekanntgeworden, weil sie gemeinsam mit Marco Grote zweimal bei der Männer-Mannschaft als Interimstrainerteam agierte und auch als Assistenztrainerin tätig war - als erste Frau bei einem Männer-Bundesligisten.

Im Winter 2024 an der Unioner Seitenlinie: Marie-Louise Eta. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Als der damalige Chefcoach Nenad Bjelica nach seiner Roten Karte im Spiel bei Bayern München gesperrt war, übernahm Eta zusätzlich kommunikative und repräsentative Aufgaben.

Eta im DFB-Kurs mit Flicks ehemaligem Assistenten

Eta stieß im Sommer 2023 zu den Köpenickern, davor war sie beim DFB in verschiedenen Nachwuchsmannschaften Teil des Trainerstabs. Den Anfang nahm ihre Trainerinnen-Laufbahn bei der männlichen U15 von Werder Bremen. Für Werder hatte Eta als Spielerin die meisten Partien ihrer Karriere absolviert.

Ende Februar hatte Eta einen Platz im Pro-Lizenz-Kurs des DFB ergattert. Neben Hansi Flicks ehemaligem Assistenten Danny Röhl drückte sie die Schulbank. Jetzt steht sie vor ihrem bislang größten Karriereschritt.

«Die ambitionierten Ziele des Vereins haben mich dabei ebenso überzeugt wie die klare gemeinsame Ausrichtung. Darauf werden wir aufbauen und die Mannschaft weiter voranbringen», äußerte Eta. Die Unionerinnen spielen gerade die erste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte und stehen nach 22 Spieltagen auf Platz neun.