Rekordweltmeister Brasilien hat nach einem ungewöhnlichen Torwart-Wechsel alle 26 Spieler bei der Fußball-WM in Katar eingesetzt.

Doha (dpa) - Trainer Tite brachte beim Stand von 4:1 im Achtelfinale gegen Südkorea in der 81. Minute den dritten Torhüter Weverton für Stammkeeper Alisson ins Spiel. Brasilien hatte im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun (0:1) wegen der bereits sicheren Qualifikation fürs Achtelfinale neunmal gewechselt, dabei war auch Ederson als Torhüter Nummer zwei zum Einsatz gekommen. Als einziges Team hatten die Südamerikaner in der Vorrunde 25 verschiedene Spieler zum Einsatz gebracht.

In Katar sind erstmals 26 statt 23 Spieler in den Aufgeboten erlaubt. Deutschland, das in der Vorrunde ausschied, hatte 20 verschiedene Profis eingesetzt.