Nach einem enttäuschenden Auftakt hat die Seleção bei dem Turnier in den USA ihren ersten Erfolg gefeiert. Den Gruppensieg haben die Brasilianer jetzt in der eigenen Hand. Lionel Messi muss pausieren.

Las Vegas (dpa) - Nach der Nullnummer und dem bitteren Auftakt für Brasilien bei der Copa América haben die Südamerikaner im zweiten Spiel einen Befreiungsschlag geschafft. Die Seleção feierte einen 4:1 (3:0)-Sieg gegen Paraguay im Allegiant Stadium in Las Vegas. Für die Mannschaft von Trainer Dorival Júnior war es ein wichtiger Erfolg, um weiterhin den Gruppensieg in der eigenen Hand zu haben. Paraguay ist nach der Niederlage aus dem Turnier ausgeschieden. «Ich habe gesagt, seid geduldig. Denn diese Mannschaft ist auf dem richtigen Weg», sagte der Coach nach der Partie.

Lucas Paquetá verschoss zunächst einen Elfmeter (31.), bevor vier Minuten später Vinicius Júnior von Real Madrid nach einem schönen Dribbling das erste Tor der Brasilianer in diesem Wettbewerb markierte. Savinho legte kurze Zeit darauf nach (43.), ehe Vinicius Junior kurz vor dem Pausenpfiff (45.+5) seinen zweiten Treffer erzielte.

Omar Alderete verkürzte für Paraguay mit einem tollen Fernschuss auf 3:1 (48.). Paquetá traf per Handelfmeter zum 4:1-Endstand (65.). Fernsehkameras zeigten den auf der Tribüne jubelnden Starstürmer Neymar, der seit Oktober vergangenen Jahres verletzt ist, und auf den die Brasilianer bei diesem Turnier in den USA verzichten müssen.

Mit vier Punkten steht Brasilien in der Tabelle hinter Kolumbien (6). Die Kolumbianer haben dank des 3:0 (1:0) über Costa Rica das Weiterkommen ins Viertelfinale schon vor dem Duell mit Brasilien am Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) sicher.

Der ebenfalls schon für das Viertelfinale qualifizierte Weltmeister Argentinien wird in seinem letzten Gruppenspiel gegen Peru in der Nacht zum Sonntag auf Lionel Messi verzichten. Der 37 Jahre alte Superstar hatte sich beim 1:0 gegen Chile am rechten Oberschenkel verletzt. Assistenztrainer Walter Samuel kündigte an, man werde die Blessur beobachten von Tag zu Tag entscheiden.