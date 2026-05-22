Kurz vor Anpfiff der Fußballweltmeisterschaft ist in Lateinamerika das Sammelfieber ausgebrochen. Das Geschäft mit den Klebebildchen lockt auch Kriminelle an.

Nova Iguaçu (dpa) - Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft hat die Polizei in Brasilien 200.000 Sammelbildchen sichergestellt. Die Aufkleber mit den Bildern von Spielern verschiedener Teams seien im Laderaum eines Busses in der Stadt Nova Iguaçu entdeckt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Die Bilder werden nun untersucht und dann vernichtet, weil sie gegen das Urheberrecht verstoßen. Im Zuge der Ermittlungen sollen die Produktionsstätten und Vertriebswege geklärt werden.

In vielen Ländern Lateinamerikas ist vor Beginn der WM in den USA, Kanada und Mexiko wieder das Sammelfieber ausgebrochen. Wegen der Aufstockung auf nun 48 Teams ist das Album umfangreicher und das vollständige Befüllen mit den Stickern dadurch kostspieliger als zuvor.