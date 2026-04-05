Peter Bosz schreibt mit PSV Geschichte: Noch nie zuvor sicherte sich ein Team den Eredivisie-Titel so früh im Jahr. Auch frühere Bundesliga-Spieler sind am Triumph beteiligt.

Eindhoven (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Bosz hat mit der PSV Eindhoven vorzeitig die niederländische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie den Titel.

Die Bosz-Elf hatte am Samstag mit einem 4:3-Sieg gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte. Zum Eindhovener Meisterkader zählen auch einige frühere Bundesliga-Spieler wie Alassane Plea, Ivan Perisic, Paul Wanner, Kiliann Sildillia oder Torwart Matej Kovar.

Die zwei Bundesliga-Stationen von Bosz

Bosz hatte in der Bundesliga einst Borussia Dortmund (2017) und von Ende 2018 bis März 2021 Bayer Leverkusen trainiert, wurde aber bei beiden Clubs vorzeitig freigestellt. Nach einer weiteren Auslandsstation bei Olympique Lyon kehrte der 62-Jährige 2023 in sein Heimatland zurück und arbeitet seither erfolgreich bei PSV.